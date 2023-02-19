AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde görevlendirilen belediyelerle değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

AK Partili Belediyeler tarafından deprem bölgesinde bu zamana kadar çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Özhaseki, “Depremin ilk günden itibaren yerel yönetimler birimi olarak belediye başkanlarımızı afet bölgesine gönderdik. Depremden etkilenen 65 bölgeye, 857 belediyemizi taksim ettik. Hizmetler bitene kadar burada olmaya devam edecekler. AK Parti belediyeler olarak depremin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediye başkanlarımız deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürecekler” dedi.

ÇORUM’DAN BÖLGEYE YARDIM YAĞDI

Çorum Belediyesi’nin de Afşin bölgesinde depremzedelerin yardımına koştuğunu ifade eden Özhaseki, “Çorum Belediye Başkanımız ilk günden beri Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, kurtarma ekipleri, araçları ve insani yardımlarıyla çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise deprem bölgesinde yaptıkları yardımları şu şekilde paylaştı;

“50 TIR, 21 kamyon, 68 kamyonet, 6 otobüs, 20 iş makinesi, 2 binek araç, 1 mobil ikram aracı, 1 hasta nakil aracı, 2 cenaze yıkama ve taşıma aracı, 28 arama kurtarma personeli, 198 arama kurtarma destek personeli, 36 su ve kanalizasyon teknik personeli, 2 gassal, 178 bin 250 adet roll ekmek, 25 bin 606 koli su, bin 549 koli süt, 9 bin 355 koli gıda, bin 10 kilogram kavurma, 53 bin 500 kilogram un, 12 bin paket bebek ürünü, 3 bin 111 koli kıyafet, 19 bin 395 adet battaniye, 89 adet yatak, 5 bin 8 adet yorgan, yastık, nevresim, bin 236 adet ısıtıcı, 294 adet tüp, 500 adet kefen, 156 adet kurtarma malzemesi, 11 adet jeneratör, 14 adet hitli, 35 bin 500 litre motorin, 456 ton odun, 32 ton kömür, 127 adet halı, 52 adet çadır, 23 kabin seyyar tuvalet, bin 800 koli hijyen malzemesi ve 970 adet soba.”

(Haber Merkezi)

