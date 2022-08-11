Çorum Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 15 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Gazi Caddesi'ndeki aşure dağıtım çadırına gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eline kepçeyi alarak vatandaşlara kaselerde aşure dağıtımı yaptı.

Aşure dağıtımında konuşan Aşgın, “Hemşehrilerimizin ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Birçok Peygamberin, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’de boğulmayıp kurtulduğu gün olması, Hz. Nuh’un gemi ile selamete ulaştığı gün olması, Hz. Eyyub’un sabrı neticesinde bütün dertlerinden kurtulduğu gün olduğunu inanılması yeryüzünde şuan insanlığın birçok noktada sıkıntı çektiği dönemde aynen Muharrem ayında Peygamber efendilerimize nasıl ki huzuru sükûneti getirmişse, bütün insanlara huzuru sükûneti getirmesi yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Konuşmasının devamında ise Kerbela olayından bahseden Aşgın, “Kerbela şehitlerini ve diğer şehitleri rahmet, minnet ve şükranla buradan anıyoruz. Aşure günü bize Hz. Hüseyin’i hatırlatsın” ifadelerini kullandı.

Aşgın konuşmasının sonunda ise, yeryüzünde adalet ile yönetilmesini, bütün İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini ve Halil İbrahim bereketi getirmesini diledi.

Aşure etkinliği kapsamında 7 bölge olan Huzur Camii önü, Kadeş Barış Meydanı, Saat Kulesi Meydanı, Abdibey Camii Önü, Özdoğanlar Kavşağı, Eti Lisesi önü ve Buhara Kültür Merkezi önünde aşure dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında toplamda 15 bin kişilik aşure dağıtıldı. (Samet YILMAZ)