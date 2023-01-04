Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre dış mekan çöp kovası ve ayağı alımı için açık ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılında şehrin muhtelif noktalarında kullanılmak üzere; 600 Adet Dış Mekan Çöp Kovası (Kova+Küllük), 400 Adet Dış Mekan Çöp Kovası Ayağı alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 409 bin 666 TL olan ihaleye 5 firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre Kent Metal Endüstri 370 bin TL ile en uygun teklifi verdi. ÇBS Elif Metal Park Ekipmanları Sanayii 410 bin 200 TL, K.K. Mühendislik Elektrik İnşaat 433 bin 800 TL, HijyenikPark Endüstriyel Temizlik Gıda 479 bin 200 TL ve Uygun Konteynır Makine İmalat 672 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

