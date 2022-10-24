Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale ile Ayarık, Kuruçay ve Tepecik bölgelerinde bulunan 6 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satıldı.

Buna göre muhammen bedeli 900 bin TL olan Ayarık’taki 634 metrekarelik arsa Uray Öztürk tarafından 901 bin TL’ye satın alındı. Kuruçay bölgesindeki muhammen bedeli 520 bin TL olan ve 577,79 metrekare üç arsadan biri Ümit Öz tarafından 720 bin TL, diğeri Muhammed Ali Ağca tarafından 722 bin TL ve sonuncusu ise Serdal Çatal tarafından 725 bin TL’ye satın alındı.

Çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı ihalede Tepecik bölgesindeki 556 .82 metrekare ölçekli 560 bin Tl muhammen bedelli arsa ile 468.13 metrekare ölçekli 590 bin TL muhammen bedelli arsaları ise Arıkan Kiremit adına ihaleye katılan Ünal Hodul 1 milyon 096 bin TL ve 820 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 916 bin TL’ye satın aldı.

Buna göre Çorum Belediyesi satışa sunduğu 6 adet arsadan 4 milyon 984 bin TL’lik gelir elde ederken, ihalelerin başkanlık makamının onaylanması ile sonuçlanacağı öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

