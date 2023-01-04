4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi bünyesindeki muhtelif noktalarında ilan, duyuru ve benzeri görsel sunumlarda kullanılmak üzere Montaj dahil 4 Adet Led Ekran Alımını (1 Adet en az 33 m² ve P5mmDış Mekân LED Ekran Çorum Merkez Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Meydanı’na, 1 Adet en az 14, 7 m² ve P4mm Dış Mekân Kullanımına uygun Hareketli (Rental) LED Ekran ve 2 Adet en az 960 x 1920 ve P2.5mm Ölçüsünde İç Mekân Tak Çalıştır LED Ekran idarenin uygun gördüğü yerlere) kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 484 bin 100 TL olan ihaleye 6 firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre SYM Medya Sanayi 1 milyon 144 bin TL, Matrisled Elektronik 1 milyon 324 bin TL, Kent Teknoloji Yazılım 1 milyon 453 bin TL, Apron Teknoloji 1 milyon 485 bin TL, LEDCRAFT Elektronik 1 milyon 575 bin 750 TL ve GSA Elektronik 2 milyon 647 bin 13 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

