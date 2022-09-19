Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda önceki gün düzenlenen ilk ihalede Millet Bahçesi içindeki 570 metrekare kapalı, 930 metrekare açık alanı bulunan restoranı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıktı. Bir yıllık kira bedeli 130 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıkan restoranı Mehmet Ali Yıldırım 132 bin TL + KDV üzerinden kiraladı.

Çorum Belediyesi daha sonra ise mülkiyetinde bulunan Çepni Mahallesi’ndeki üç adet işyerini 22 bin TL + KDV üzerinden 3 yıllığına kiralamak üzere ihale yaptı. İhalede Recep Yolyapar bir adet işyerini 23 bin TL + KDV üzerinden; Lokman Taşkın ise iki işyerini 23’er bin TL + KDV üzerinden kiraladı.

Kiralama ihaleleri Başkanlık makamının onayından sonra geçerli olacak.



(Volkan SINAYUÇ)

