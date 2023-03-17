Çorum Belediyesi, geçici olarak 7 ay çalıştırılmak üzere 260 beden işçisi ve 55 ağır vasıta şoförü alımı yapacak.

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)’te yayınlanan ilana göre; çim sulama işi, arazöz kullanmak, otobüs kullanmak, şoförlük işinin yapılmadığı zamanlarda birimlerde ihtiyaç duyulan işleri yapmak üzere 55 kişi, taşıma, kaldırma, istifleme, kürekle, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak, kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak, yükleme, boşaltma vb. işleri yapmak üzere de 260 beden işçisi alımı yapılacak. Müracaat koşullarını sağlayan adaylar arasından açık iş pozisyonunun 2 katına kadar aday noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek ve mülakata çağrılacak.

Başvurular, 19 Mart tarihine kadar ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden veya Kadeş Barış Meydanı’ndaki ÇOKİŞ bürosundan yapılabilecek. Başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiler www.cokis.corum.bel.tr internet adresinde yer almaktadır. Toplam 315 personel geçici olarak 7 ay süreyle istihdam edilecek. (Haber Merkezi)

