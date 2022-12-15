Belediye’nin saha çalışmalarında çeşitli birimlerce kullanılmak üzere 1 Adet Traktör (Sürücüsüz), 1 Adet Sürücülü Damperli Hafriyat Kamyonu, 1 Adet Operatörlü Kazıcılı Yükleyicili Kepçe, 1 Adet Operatörlü Forklift, 2 Adet Sürücüsüz Kamyon, 4 Adet Sürücüsüz En Az 45-50 Hp gücünde Traktör, 1 Adet Sürücüsüz En Az 80 Hp gücünde Traktör, 1 Adet Operatörsüz Kazıcılı Yükleyicili Kepçe, 3 Adet Sürücüsüz Sepetli Araç olmak üzere toplam 15 iş makinesi kiralanmasını kapsayan ve 4 milyon 508 bin 750 TL yaklaşık maliyeti bulunan iş için Özer Atık Yönetim Taşımacılık, MKG Bilgisayar Teknolojileri ile Yaksan Yakıt Temizlik firmasının teklifleri eksik evrak nedeni ile geçersiz sayıldı. İhalede Azmat Araç Kiralama 2 milyon 30 bin TL, Mustafa Bal 3 milyon 299 bin 640 ve Örnek Tur Turizm ise 3 milyon 997 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

