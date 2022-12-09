Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi Kemal Özönal ve Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş’in de hazır bulunduğu ziyarette Ortaköy ve köylerine gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “İlçemizde ve ilçemize bağlı köylerimizde gerçekleştireceğimiz hizmet ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Bektaş, Meclis üyeleri Kemal Özönal ve Süleyman Ateş ile bir araya gelerek istişarede bulunduk. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Bektaş ve Meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

