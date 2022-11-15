İlk olarak Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı ziyaret eden İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Başkan Yardımcısı Hayati Serbes ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Tan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Çorum tarımına ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Mehmet Bektaş’ın sonraki durağı ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(ÇESOB) oldu. ÇESOB Başkanı Recep Gür ile görüşen Bektaş, misafirperverliğinden dolayı Recep Gür’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş daha sonra Ticaret Borsası’nı da ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan Bektaş, geçtiğimiz ay yapılan borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen Naki Özkubat ile yeniden meclis başkanlığına seçilen Yılmaz Kaya’ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Naki Özkubat ile Yılmaz Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bektaş’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaretlerde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ile AK Parti Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Uysal eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

