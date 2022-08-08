Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden, CHP Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Yücel'in büyük amcası, Meftun ve Mithat Yücel’in amcaları, Yusuf ve Şevket Yücel’in babaları Bektaş Yücel (90) vefat etti.

Merhumun cenazesi dün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alındıktan sonra Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Bir süredir Didim’de yaşayan Bektaş Yücel’in vefatı, derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)