CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumunda bir önceki güne ait tutanak özetinin okunması esnasında vermiş oldukları önergenin tutanaklarda bulunmamasına tepki gösterdi.

Bek, “Meclisin ilk oturumunda büyük bir afet yaşadığımızı belirtmiş ve bu kapsamda ilimizde ne gibi önlemlerin alındığını, insanların deprem konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğini, depreme hazır olup olmadığımızı soran bir önerge vermiştik. Meclis’e sunduğumuz bu önerge tutanaklara dahi geçilmemiş. Bu yasadışı ve suçtur” dedi.

BEKTAŞ: “ŞOV YAPMAYIN”

Yıldız Bekin konuşmasına müdahale eden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise Bek’i “şov yapmakla” itham etti. Bek’in Meclis’in huzurunu bozduğunu kaydeden Bektaş, “Verdiğiniz önergenin araştırma sonuçları 1 ay sonra gündeme gelecekti. Kapanan yaralar yeniden açılacaktı. Biz hemen kurum müdürlerini davet ederek, soruların burada yanıtlanmasını tercih ettik. Bizim yanlış yaptığımız başka bir şey yok” şeklinde konuştu.

BEK: “DEPREMİN ŞOVU MU OLUR?”

CHP’li Bek ise “şov yapma” ithamını asla kabul etmediklerini belirterek, “Depremin şovu mu olur? Mecliste hangi önergelerin geçtiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de gündem deprem olunca biz de Çorum'da depremle ilgili yapılan çalışmalarla önerge sunduk ama oylamaya bile sunmadınız. Bugün ise tutanaklarda bile yer almadı. Burada siyasi ayrım yapıyorsunuz. Sırf CHP grubu önerge verdi diye tutanaklara girmediniz. Biz şov yapmıyoruz. Deprem alanında kimlerin poz verdiğini gördük” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

