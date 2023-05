Alınan bilgiye göre, Mecitözü’ne bağlı Bekişler Köyü’nde ihbara giden orman muhafaza memurları görevleri sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz Salı günü saat 19.20 sıralarında 112 acile gelen telefon ihbarında Mecitözü Bekişler Köyü’nde kaçak ağaç kesildiğinin bildirilmesi üzerine Mecitözü Orman İşletme Şefliğinde görev yapan orman muhafaza memurlarının şüpheliyi takibe aldıkları sırada silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Orman muhafaza memurları işletme aracını siper edinerek kendilerini korumaya çalışırken, saldırıda ise herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader de, orman muhafaza memurlarına yönelik saldırıyı kınayarak saldırganların gerekli cezaya çarptırılmasını istedi.

Arzu Özkader, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Görevlerini ifa ettikleri sırada silahları saldırıya uğrayan orman muhafaza memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarak bu çirkin saldırıyı yapan şahsın gereken cezai işleme tabii tutulmasını talep ederek, konunun takipçisi olacağız.” görüşüne yer verdi.

Bekişler Köyü’nde 24 Ocak 2023 günü yaşanan olayda kaçak orman kesiminin yapıldığını bildirilmesi üzerine bölgeye giden Mecitözü Orman İşletme Şefliğinde görev yapan orman muhafaza memurlarının traktör ile 3 adet meşe ağacının sürüklendiği görerek siren, selektör ve dur ihtarına rağmen traktörün durmayarak köy içine kadar istikametine devam ettiğini anlatan Özkader; “O esnada araçlarından inip şahsın yanına doğru giden Orman Muhafaza Memurlarına doğru tabancasını doğrultup hedef gözeterek ateş açılmıştır. Silahlı saldırıya uğrayan Orman Muhafaza Memurları da işletme aracını siper edinerek kendilerini korumaya aldıklarını belirttiler. Görevlerini ifa ettikleri sırada silahları saldırıya uğrayan Orman Muhafaza Memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarak bu çirkin saldırıyı yapan şahsın gereken cezai işleme tabii tutulmasını talep ederek, konunun takipçisi olacağız. Yapılan saldırıyı içtenlikle kınıyoruz.

Mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız da sahada yapmış oldukları görevler nedeni ile tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmakta, yaralanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımız olmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza karşı neredeyse her gün yaşanan bu şiddet olaylarının sayısı her geçen gün artmaktadır.

Tarım ve Orman Çalışanlarına yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak, faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik (Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, doktor, hemşire, şoför, hasta kabul memuru vb. hiçbir sınıf ve unvan ayrımı gözetmeksizin) uygulanan şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, ısrarla talep etmemize rağmen tarım orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

Ayrıca, mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasının sağlanmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz” diye konuştu.

