Doğru Yol Partisi İl Başkanı Bekir Yalkan tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Basının demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlatan DYP İl Başkanı Bekir Yalkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazetecilerin haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Yalkan, “Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca mesai saati gözetmeden görev yapan, vatandaşları her konuda bilgilendirmek için mücadele eden basın çalışanları her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesile ile zorlu çalışma koşullarına rağmen basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi için görev yapan tüm basın mensuplarımızın gününü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

