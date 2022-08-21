Müthiş bir sezon geçiren Bekir Eryücel, Şile Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri’nde de kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Finalde İsmail Koç’u yenen Mustafa Taş’ın başpehlivanlığı aldığı güreşlerde, başaltı kategorisinde er meydanına çıkan Bekir Eryücel, finalde yenilerek ikinci oldu.

LAİK, AKHİSAR’DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Öte yandan, Batuhan Şahin Laik de, Türkiye’nin en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan Çağlak Festivali bünyesinde yapılan Yağlı Güreşlerde derece yaptı. Deste büyük boyda mücadele eden Laik, üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)

