Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorumlu güreşçi Bekir Eryücel, bu yıl çayırda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Eryücel, son olarak Amasya-Hamamözü’nde şampiyon oldu.

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde, Belediye tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen, Türk güreşinin efsane şampiyonları Hamit Kaplan, Adil Candemir ve İsmail Topçam’ın isimlerinin verildiği Karakucak Güreşleri yoğun katılımla yapıldı.

Hamamözü Şehir Stadyumunda yapılan ve çekişmeli güreşlere sahne olan organizasyonda yine başpehlivanlık güreşleri ilgiyle izlendi. Başpehlivanlık finalinde Çorum Belediyesi güreşçisi Bekir Eryücel ile Erzurumlu güreşçi Fatih Yaşarlı karşılaştı. Yaşarlı'y’ yenmeyi başaran Bekir Eryücel şampiyonluğu kazandı. Fatih Yaşarlı ikinciliği elde ederken, Rıza Yıldırım ve Samet Özarslan ise üçüncülüğü elde etti.