Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından, Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası’nda (World Cup Combat Sports) Türkiye’yi güreş branşında temsil eden hemşehrimiz Bekir Eryücel, derece yaptı.

Samsun’da, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayan ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), On dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen organizasyonda, serbest stil 120 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel, bronz madalya mücadelesini kazanarak üçüncülüğü elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

