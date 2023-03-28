14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdüren Zafer Partisi’nde Sinan Oğan için imza toplama süreci sona erdi.

Türkiye genelinde Zafer Partililer ve Sinan Oğan’ı sevenler tarafından 100 binin üzerinde imza toplanırken, İl Başkanı Bedii Onan da Çorum’dan imza veren vatandaşlara teşekkür etti.

Sinan Oğan’ın toplanan imzalar ile Cumhurbaşkanı Aday Adayı olduğunu hatırlatan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan; “İmza sürecinde samimi bir gayretle emek sarf eden, imza vermek için Seçim Kurulu’na icap eden tüm Türk milliyetçiliği fikri mensuplarına, gönülden desteklerini esirgemeyen ülkücü kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz...Allah herkesten razı olsun... Sağ olunuz...Var olunuz... Sağlıkla, saygı ve hürmetle kalınız...” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

