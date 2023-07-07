Hayat pahalılığının tüm hızıyla fakir fukarayı ezip geçtiğini, emekli maaşlarında temel alınan enflasyon rakamlarına göre tüm emeklilere yapılacak maaş zamlarının da aşağı yukarı belli olduğunu belirten Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, TÜİK verilerine SSK ve Bağ kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 20’lik bir zam yapılacağını, memur emeklilerinde bu oranın bir değişiklik yapılmadığı taktirde daha da düşük bir oranda kalacağını söyledi.

Emeklilere ödenen maaşlar dikkate alındığında yapılacak maaş zamlarının tüm emeklileri tatmin edecek düzeyde olmadığının görüldüğünü kaydeden Bedii Onan; “Ülkemizde emekli maaşı alan yaklaşık on beş milyon emekli temmuz ayı itibarıyla maaşlarında hayat standardını iyileştirecek tatmin edici düzenleme beklentisindedir. Emekliler için beklenti olan maaş düzenlemesinin mutlaka yapılması ve bu kesim üzerindeki geçim maliyetinin rahatlatılması gerekmektedir.

Emekli vatandaşlarımız başta ev kirası olmak üzere beslenme ve giyim ihtiyacını karşılaşmaktan çok uzak bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır. Her emeklinin insanca yaşam hakkı vardır. Emeklilerin rahat yaşamalarını sağlayacak ve mevcut çalışanlardan çok daha düşük maaş almalarının önüne geçecek maaş artışları ivedilikle yapılmalıdır” dedi.

Çiftçilerin ürettikleri ürünlerin hasadına başladığını, ancak ürünün TMO’ya satılamaması nedeni ile tüccarın insafına bırakıldığını anlatan Onan, alıcıların arpa da 5 TL, buğdayda ise 6 TL civarında fiyat verdiğini, bu fiyattan çiftçinin ürün satmasının imkânsız olduğunu dile getirdi. Çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığı ve maliyetinin önemli bir kısmını nerdeyse peşin ödediği ürün fiyatlarının tatmin edici seviyeden uzak olmasının üreticide memnuniyetsizlik oluşturduğunu da belirten Onan; “Çiftçi, TMO depolarının ithal buğday ile dolu olduğunu ve bu sebepten dolayı alım yapılmadığını ifade etmektedir. TMO dan randevu alabilen ve ürününü satma imkânı bulabilen çiftçiler kendilerini şanlı görmektedir. Uygulanan ithalat politikası sebebiyle yerli üretici zarar etmekte, ithalat sebebiyle diğer ülkelerin çiftçilerine para kazandırılmaktadır. Aynı durum hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de geçerlidir. Yurt içindeki maliyetlerin yükselmesi ve yanlış hayvancılık politikası sebebiyle kırmızı et ihtiyacının temini için ithalat yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilen ülke konumundan çıkan ülkemizin tekrar özüne dönmesi için yerli çiftçi ve üretici desteklenmeli ve her ihtiyaç duyulduğunda ithal etme niyetinden vazgeçilmelidir. İthalat ülkemiz çiftçisini fakirleştirmekte, dış ülkelerin çiftçilerinin para kazanmasına ve ülke içinden ciddi bir parasal kaynağın yurt dışına çıkmasına vesile olmaktadır” şeklinde konuştu.

“Parası olanın daha çok kazandığı ortamda kur korumalı mevduatın maliyeti ortadadır” diyen Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Hazineye büyük getiren uygulamanın maliyetinin tüm vatandaşlara yükleneceğini, böyle bir yükün altında kendi payına düşeni ödeyecek emekli ve çiftçinin beklentilerine uygun tedbirlerin alınması ve gereken iyileştirmelerin yapılmasının herkesin beklentisi olduğunu sözlerine ekledi.