Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 12 bin 500 m2 alan üzerine inşa edilen bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatının yüzde 56’lık kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bedesten projesi içerisinde yer alan 2 katlı, 221 araçlık yer altı otoparkının bölgedeki otopark ihtiyacı önemli ölçüde cevap vereceğini söyledi.

Bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “4.500 m2 zemin alanı ve 12.500 m2 toplam inşat alanı ile dev bir hizmetimizi hemşehrilerimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaatımız yüzde 56 oranında tamamlandı. Bedesten ve yer altı otoparkı ile birlikte Gazi Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde otopark eksikliği de önemli ölçüde giderilmiş olacak. Proje ile 211 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkını hizmete sunmuş olacağız.” dedi.

Bedestenin taş yapısı ile tarihi görünme sahip olacağını ifade eden Başkan Aşgın, “İçerisinde 25 adet işyeri olacak. Ön ve yan kısmında orta büyüklükteki meydanlarıyla birlikte şehrimize kazandırmış olacağız. Bedesten ve 211 araçlık otoparkı inşallah yıl sonu itibarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

(Haber Merkezi)

