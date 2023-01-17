Şartları yerine getirmediği için yüklenici firmanın geçtiğimiz Kasım ayında iş akdini sonlandıran Çorum Belediyesi, yeni yüklenici firma ile çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çalışmalarına yeniden başlanan Bedesten ve otopark inşaatına gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni ihalenin ve yapılan tüm harcamaların önceki firmanın nam ve hesabından gerçekleştiğini belirterek belediyenin burada herhangi bir zararının söz konusu olmadığına vurgu yaptı. Bedesten ve çok katlı yer altı otoparkı ile geniş bir alanı kapsıyor. Şehrimizin ticaretine önemli katma değer sağlayacak olan bedesten, iki katlı yer altı otoparkıyla da kent merkezindeki otopark ihtiyacına da önemli ölçüde cevap verecek. Yer altı otoparkı büyük oranda tamamlanan bedesten projesi, taş kaplamasıyla, görselleriyle marka şehir yolunda şehrimizi bir adım daha ileriye götürecek önemli bir yatırım olacak.

YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İhaleyi alarak inşaat çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle iş akdini feshettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu projeyi 2022 yılında tamamlamayı hedeflemiştik. Ancak yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle süreç biraz uzadı. Önceki firma yükümlülüklerini yerine getirmediği için iş akdini feshettik. Zaman kaybı yaşamamak için çok hızlı bir şekilde buranın koruma ihalesini gerçekleştirdik. 4 Ocak’ta da yeni firmaya yer teslimini yaptık. Şu anda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Yarım kalan işler tamamlanarak bu hafta içerisinde kısmen beton dökeceğiz. Üst tabliyenin kalan kısmını da önümüzdeki hafta dökmüş olacağız. Ardından, kubbelerin olduğu bölüm ve yalıtımlarla da ilgili çalışmalar tamamlanacak. 135 günlük zaman zarfında normal ihale aşamasına getirecek. Hedefimiz yapılan işleri 18 Mayıs itibariyle tamamlamak ve 18 Mayıs’ta buranın ikmal ihalesini yapmak.” dedi.

“BELEDİYE’NİN ZARARI OLMADI”

Şu an yapılan işlerin önceki firma adına yapıldığını ve belediyenin burada herhangi bir zararının söz konusu olmadığını vurgulayan Aşgın “İş akdi fesih edilen firma yükümlülüklerini yerine getirmediği için yapılan yeni ihale ve tüm harcamalar önceki firmanın nam ve hesabından gerçekleştiriliyor. Eski firmanın mali teminatı ile karşılanamayan kısımlar da yasal yollarla önceki firmadan tahsil edilecek. Böylece belediyemizin herhangi bir şekilde zarar görmesinin de önüne geçilecek” diye konuştu.

Çok kısa süre içerisinde bedesten projesinin tamamlanarak 2023’te, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yakışır bir şaheseri ilimize kazandırmış olacaklarını dile getirerek şehrin ruhuna dokunan çalışmalara imza attıklarını kaydeden Aşgın “Tarihi vesikalardan elde ettiğimiz bilgilere göre 1500’lü yıllarda Çorum’da bir bedesten var. Biz orayı tekrar ihya ediyoruz. İnşallah bu çalışmamızla da şehrimizin o ruhunu ayağa kaldırıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde böylesine muazzam bir eseri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.



(Volkan SINAYUÇ)

