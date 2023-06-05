Bedesten Çarşısı ve yer altı otoparkı projesinde çalışmalar hızla devam ederken, Bedesten’le birlikte Çorum’a kazandırılacak yeni meydan için somut adımlar atılıyor.

Öte yandan geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrin ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek Bedesten projesinde yer altı otoparkı kısmının ardından kubbelerde tamamlandı. Yılsonuna bitirilmesi hedeflenen projenin etrafında oluşturulacak meydan için çalışmalar hızlandırıldı.

“ŞEHRİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Bedestenin Çorum için önemli bir proje olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bedesten etrafında İnayetullah Camisini merkeze alan ve Çorumpark’la birleşen muazzam geniş bir meydan planlıyoruz. Şehrin cazibe merkezi olacak meydan projemizin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyoruz. Şehir estetiği bakımından meydanlar çok önemlidir. Şehrimizde düne kadar hiç meydan yokken şu an Kadeş Meydanımız var, yine Ulu Camii çevresinde çalışmalarını sürdürdüğümüz 14 bin 500 metrekarelik Tarihi Çorum Meydan projemizin önemli bir kısmını tamamladık. Bedesten projesi etrafında meydan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çimento Fabrikası arazisinde de meydanlarımız olacak. Şehrimiz bol meydanlı, ferah, yaşanabilir, nefes alan şehre dönüşüyor.” dedi.