15 Mart itibariyle başlayan başvurularda depremzedelerden adaylık ücreti alınmayacağını, diğer adaylardan ise 5 bin TL adaylık ücreti talep edileceğini belirten Yücel, şu bilgileri verdi:

“28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde partimizden yapılacak adaylık müracaatları 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Şehit yakınları, gaziler, engellilik durumunun yüzde 40’tan fazla olduğunu belgeleyebilenler ile depremzede vatandaşlardan adaylık müracaat ücreti alınmayacak.” (Haber Merkezi)

