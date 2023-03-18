15 Mart itibariyle başlayan başvurularda depremzedelerden adaylık ücreti alınmayacağını, diğer adaylardan ise 5 bin TL adaylık ücreti talep edileceğini belirten Yücel, şu bilgileri verdi:

“28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde partimizden yapılacak adaylık müracaatları 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

Adaylık müracaatında bulunanlar partimizin IBAN numarasına aday olma ücreti olarak 5 bin TL yatıracaklar. 18-25 yaş arasındaki gençler ve kadın adaylar ise adaylık ücreti olarak 2 bin TL ödeyecek. Şehit yakınları, gaziler, engellilik durumunun yüzde 40’tan fazla olduğunu belgeleyebilenler ile depremzede vatandaşlardan adaylık müracaat ücreti alınmayacak.

Başvuru sırasında adaylardan başvuru formu, 2 adet vesikalık resim, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, erkek adaylardan askerlik durum belgesi, adaylık için istifası zorunlu olanların, istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi, engelli aday adayları için “Engelli Kimlik Kartı” veya “Sağlık Kurulu Raporu”, şehit yakınları için yakınlığı belgeleyen evrak fotokopisi ve adaylık ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu talep edilecek.” (Haber Merkezi)