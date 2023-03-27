BBP İl Başkanlığı’nda önceki gün düzenlenen aday tanıtımına Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, BBP MKYK Üyesi Fehmi Güney, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan ve Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ile çok sayıda partili katıldı.

Buna göre 14 Mayıs seçimleri için partiden Fehmi Güney, Rıdvan Alca, Emre Zorlu, Nevzat Çakırtekin, Mustafa Fırat, Salim Yıldırım, Hakan Peker, Mahmud Furkan Ünlüsoy ve Hasan Kapıcı milletvekili aday adayı oldu.

Öte yandan aday tanıtımı için ilimize gelen BBP Genel Başkan Yardımcısı Çakır ve beraberindeki heyet Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Murat Günay da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

