Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, Osmanlı Kahvecisi özgün konsepti, zengin ürün çeşitliliği ve kendine has dekorasyon anlayışıyla AHL Park AVM’deki yeni yerinde müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor.

“ÖZEL KARIŞIMDAN OLUŞAN EFE KAHVESİ EN FAVORİ ÜRÜNÜMÜZ”

Bu ürünlerden müşterilerinin en çok tercih ettiğinin Efe Kahvesi olduğunu aktaran Serhat Yaman, “Efe Kahvemiz içeriğinde 11 özel karışım ve doğal tatlar barındırıyor. Kahve üretim tesisimizde uzun işlemlerden geçerek hazırlanan ve müşterilerimizin favori ürünlerinden biri olan Efe Kahvesi, içeriği ve eşsiz lezzeti ile kişinin damak tadına uygun lezzeti almasını sağlıyor. Bunun dışında müşterilerimizin damak zevkine göre denenmesi gereken birçok değişik kahve çeşidi de bulunmaktadır.” dedi.

“WAFFLE’DE İDDİALIYIZ”

“Waffle’de en iyisi biziz” diyen Yaman, “Meyvelerin, çikolata sosunun eşliğinde ahenkle dans ettiği, çıtır mı çıtır Wafflemızı müşterilerimiz yemeye doyamayacak. Meyvelerimiz taze. Ürünlerin en kalitelisini kullanıyoruz. Kahvenin yanısıra Waffele’de iddialıyız” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 10 İNDİRİM

Yaman, ayrıca tüm ürünlerde öğrencilere yüzde 10 indirim yaptılarını kaydetti.

‘PAKET SATIŞIMIZ VAR’

Müşterilerinin beğendikleri kahvelerden alıp evlerinde pişirebilecekleri ve hediye olarak götürebilecekleri paket satışlarınında olduğunu ifade eden Yaman, tüm Çorumluları Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi’nin ürünlerinden tatmaya davet etti.

(Haber Merkezi)