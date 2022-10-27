Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yıla bir adım daha yaklaştı. Cumhuriyetin 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın Atatürk Anıtı’nda çelenk sunulacak. Bayram kutlamaları kapsamında saat 13.00’de protokol üyeleri Anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşımızı okuyacak.

Bayram kutlamaları ise 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Daha sonra bayram töreni saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda icra edilecek. Cumhuriyet Bayramı kapsamında Valilik tarafından Kabul Töreni saat 19.00’da Altınkaya Arena’da yapılırken, saat 19.30’da da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi’ne oradan da Kadeş Barış Meydanı’na kadar fener alayı gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Esat Kabaklı da Cumhuriyet Konseri ile saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda sevenleri ile buluşacak.

(Volkan SINAYUÇ)

