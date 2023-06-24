Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat’ın da katıldığı ziyaretlerde güngörmüşler, bayram öncesi tek tek ziyaret ediliyor. Moral ve destek sağlamak amacıyla yaptıkları ev ziyaretlerinin bayramda ve bayram sonrasında da devam edeceğini belirten Feyza Aşgın “Yaşlılarımız, güngörmüşlerimiz bizim baş tacımız.” dedi.

Evleri ziyaret edilen yaşlılar da bayram öncesi yapılan bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.