Diğer derneklerde olduğu gibi rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla dernek başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiklerini kaydeden Bayrak, “Çorum Galatasaray Taraftarlar Derneği başkanı Fatih Çiçek, Çorum Çoruh Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği ile Çorum Çoruh Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Nuri Zorlu’ya misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

