Dernek ziyaretlerine devam ettiklerini belirten İl Sivil Topumla İlişkiler Müdürü Bayrak, “Diğer derneklerimizde olduğu gibi rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla dernek başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ziyarette bulunduk. Çorum İli Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin, Atçalı Köyü Birlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Arap Ali Bükücü ile Organik Tarım ve Güvenli Gıda Derneği Başkanı Duran Atak’a misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.



(Haber Merkezi)

