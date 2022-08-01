Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek ziyaretleri ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik edilmesi çalışmaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Şube Başkanı Uğur Demirer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Bayrak, kurumun görevleri, çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi vererek, amaçlarının sivil toplum kuruluşlarının bir yandan görevlerini eksiksiz yerine getirmelerine yardımcı olmak, diğer taraftan da sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine zemin hazırlamak, faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

ADD Şube Başkanı Demirer, nazik ziyaretleri nedeniyle İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve beraberindeki kurum personeline teşekkür etti.

Ziyaret sırasında ADD Yönetiminden; Arslan Kaya, M. Tansel Küçüker, Vale Bağırıcı, Güngör Atak ve Kubilay Olcan da hazır bulundu. (Haber Merkezi)