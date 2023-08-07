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Çorum’un sevilen simalarından Erol ve Selma Bayraklı’nın oğlu Futbol Hakemi Celal Bayraklı, Şerife-Kemal Dokuyucu’nun kızları Şahinder Dokuyucu ile görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Müjgan Şah Düğün Salonu’nda gerçekleşen törene spor ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de nikâh şahidi oldu.

Geç saatlere kadar devam eden törende davetliler genç çiftin mutluluklarına ortak oldular.

ÇORUM HABER, Bayraklı ve Dokuyucu ailelerini kutlar, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler.