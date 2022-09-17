AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu açıklamasında; “81 ilimizde dar gelirli ailelerimizin mutluluk ve heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük konut TOKİ müjdesi dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 81 il ve ilçelerimize yapılacak, Proje kapsamında Çorum Merkez ve ilçelerimize de 1800 yeni konut inşa edilecek. Bu konutların il ve ilçelerimize bütün hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sosyal konut projesinde Bayat ilçesinin yer almamasının kamuoyunda “Neden Bayat ilçemize TOKİ yapılmıyor?” sorusunun gündeme geldiğini dile getiren Milletvekili Kavuncu; “Bu soruya cevap vermek hâsıl olmuştur. Söz konusu sosyal konut projemizin ilk etabında Türkiye’de 250 bin konut yapılacaktır. Bu proje kapsamında toplamda yapılacak konut sayısı 500 bindir. Başlatılan süreçte tüm il ve ilçelerimiz TOKİ yatırımına kavuşacaktır. Hatta uygun arazi ve talep olması durumunda köylerimize dahi TOKİ yapılacaktır. Bayat’a bu zamana kadar TOKİ çoktan yapılacaktı ancak hemşehrilerimizin de çok iyi bildikleri gibi daha önce belirlenen yere vatandaşlarımızdan yeterli talep gelmediği için bugüne kadar gelinmiştir. Şimdi önceki planlanan yerden çok daha güzel, hatta birçok il ve ilçemizde yapılacak TOKİ konut alanlarından çok daha güzel bir yere yapılacak olan TOKİ’nin müjdesini veriyoruz. Bayat’ımıza TOKİ yapılmasını oldukça önemsiyor, bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bayatlı kıymetli hemşehrilerim bu konuda müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kavuncu yaptığı açıklamanın devamında şu görüşlere yer verdi: “Konutları şehir merkezinden uzak, çok uzak yerlere yapmak yerine hemşehrilerimize kaliteli, güvenli, huzurlu ve konforlu bir yaşam sunacak bir alana yapmak için titizlikle çalışıyoruz. Detaylı değerlendirmelerimiz sonucunda, büyük gayretleri olan Bayat Belediye Başkanımız Ekrem Ünlü başta olmak üzere teşkilatımız, Bayatlı hemşehrililerimizle birlikte belirlediğimiz Bayat’ımızın merkezi konuma sahip en güzel yeri olan Bayat Çayımızın sahiline TOKİ’yi kuruyoruz.

İlimizi ziyaret eden DSİ Genel Müdürümüz kıymetli hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca hocamızla da mutabık kaldık. DSİ Genel Müdürlüğümüz Eylül ayının 20’sinde ihaleyi yapacak ve çok kısa süre içerisinde, Bayat çayı ıslahı kapsamında istinat duvarı yapılarak elde edilecek alanda TOKİ yapım sürecimiz başlayacaktır. Bayat çayının sahiline ilçemizin en güzel yerine, bütün sosyal alanlarıyla yapılacak ve ilçemizin yeni yaşam merkezi, çekim merkezi olacak TOKİ, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bayat’ta hemşehrilerimiz için yapılacak olan, yaklaşık 30 dönüm üzerine kurulu, talep olması halinde artırılacak olan 200 TOKİ konutu da Sosyal Konut Projesine dâhil olacak. Aynı koşullardan Bayatlı hemşehrilerimiz de faydalanacak. Konutların fiyatları piyasa fiyatlarının çok çok altında olacak. Emeklimiz, dar gelirli vatandaşımız, gencimiz, engelli kardeşlerimiz ‘taksitlerini ödeyebilirim’ dediği rakamlarla ev sahibi olacaklar. Güçlü devletimiz; aziz milletimizin asırlık, tarihi beklentilerini Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir bir gerçekleştirmektedir. Tarihi yatırımlara imza atan, vatandaşlarımızın asırlık beklentilerini bir bir hayata geçiren AK Partimiz ve onun kadroları, Bayat ilçemize de TOKİ’yi mutlaka yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

(Haber Merkezi)

