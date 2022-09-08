İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı son toplantısı dün gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan ve İl Genel Meclisi üyelerinin verdiği önergelerin ilgili komisyona sevki ile devam eden toplantıda daha sonra gündeme geçildi.

İlimiz merkez ve ilçelerindeki köylerde en önemli geçim kaynaklarından olan hububat olması sebebi ile yem bitkileri, buğday ve arpada dane kayıplarına karşı denetimler, hasat kontrolleri ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun raporu görüşüldü.

İlimiz ve ilçelerimizde çocuk gelin ve çocuk damat ile erken evliliklerin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu’nun raporunun görüşüldüğü toplantıda ilimizin yemek lezzetleri ve tanıtımları konusunda Turizm Komisyonu’nun raporu da üyelerin bilgisine sunuldu.

Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan Çorum ili Bayat ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Kargir kaymakamlık lojmanı, araba garajı ve bahçesi nitelikli taşınmazın satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili konu ele alındı. Buna göre ilçeye yeni bir kaymakamlık lojmanı yapılacağı vurgulanarak satışının uygun olacağı dile getirilirken, madde oybirliği ile kabul edildi.

Valilik tarafından İl Genel Meclisi’ne havale edilen ilimiz Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ilçelerine bağlı 32 köy ve bağlıları ile Osmancık ilçesine bağlı 56 köyün evsel katı atıklarının idare tarafından toplandığı ve bertaraf edilmesi maksadıyla Merkez İlçe Karapürçek köyü sınırları içerisinde bulunan Düzenli Depolama Sahasına getirildiği, bu hizmetin en ekonomik şekilde yürütülmesi maksadıyla atıkların Laçin, Dodurga ve Oğuzlar Belediyesi tarafından müşterek olarak işletilen geçici transfer merkezine ve Osmancık ilçesine bağlı köylerden toplanan evsel katı atıkların ise Osmancık Belediyesi’nce işletilen geçici depolama ünitesine taşınması karşılığında adı geçen belediyelere ödeme yapılması ile ilgili gündem maddesi de oya sunularak kabul edildi.

Toplantıda İl Özel İdaresi’ne avukat kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili madde de görüşülerek oybirliği ile kabul edilirken, ilimiz ve ilçelerine bağlı köylerde yıkılmaya yüz tutmuş ev, samanlık ve ahır gibi yapıların bakım ve onarımının çok hisseli olması sebebi ile yapılamaması, muhtarlıkların müdahale yetkisinin bulunmaması ve bununla ilgili neler yapılabilir konusu ile ilgili ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu tarafından hazırlanan rapor da üyelerin bilgisine sunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

