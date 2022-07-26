Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün göreve geldiği günden beri ilçeyi doğalgaza kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sonucunda ilçeye doğalgaz geleceği belirtilmişti. ÇORUMGAZ A.Ş. ile bu konuda bir de protokol imzalanmıştı.

Bu kapsamda ilçede doğalgaz ana boru hattı döşeme çalışmalarına start verildi. İlçedeki vatandaşlara doğalgaz dağıtımı için gerekli olan malzemeler getirilirken, ilk etapta doğalgaz deposundan ilçe merkezine kadar gelecek olan ana hat borularının döşeneceği, daha sonra ilçenin diğer bölgelerindeki kazılara başlanacağı öğrenildi.

İlçede doğalgaz abone çalışmalarına da başlanacağı öğrenilirken, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yapımı devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.



(Haber Merkezi)

