Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçe genelinde yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzluklara karşı tüm gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Belediye ekiplerinin her zaman müdahaleye karşı görevlerinin başında olduğunu belirten Ünlü, “Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle mağdur olmaması için 7 gün 24 saat görev başında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ünlü, aşırı yağışlar sonunda meydana gelen sel nedeniyle kapanan yola Bayat Belediyesi ekiplerinin anında müdahale ederek, yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbir aldıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

