30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümü kutlamaları, Kaymakamlık Binası önünde gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nın çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Kutlama programına Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakamlık Binası önündeki tören sona erdi. (Haber Merkezi)

