Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret ederek, DOKAP kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Ziyarette DOKAP projesi kapsamında yapılacak olan Bilgi Evi projesinin protokolü de imzalandı.

Çocuklar ve gençler için büyük işlevler görecek olan Bilgi Evi’nin protokolü, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

İmza sırasında konuşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Bayat Belediyemizin sunmuş olduğu projeyi inceledik ve faydalı olacağına kanaat getirerek onayını vermiş bulunmaktayız. Bugün de projenin karşılıklı olarak imzalarını atmak üzere bir araya geldik. Bayat ilçesine hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e ve DOKAP personeline misafirperverliğinden ve Bayat’a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bayat’a herkesin kullanabileceği her türlü donanıma sahip bilgi evlerini kurmaya başlayacaklarını söyleyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Öğrencilerimizin kendi ilçesinde ödevlerini ve araştırmalarını yapabilecekleri, çeşitli kurslardan yararlanabilecekleri mekânlar yapmaya başlıyoruz. Bu yerlerde öğrencilerin dışında bayanlarda el beceri kursları, dikiş, nakış gibi çeşitli kurslar görebilecekler. Bilgi evlerimizde ayrıca herkesin istediği bilgilere anında ulaşabilmeleri maksadıyla bilgisayarı ve kesintisiz internet bağlantıları olacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte, hemşehrimiz Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret ederek, hasret giderdiler ve ilçe halkının selamlarını ilettiler.

Vali Enver Ünlü’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Ekrem Ünlü, görevinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)

