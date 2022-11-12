Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi iş birliğiyle 29 Ekim-10 Kasım tarihlerinde organize edilen "Bayat Olimpiyatları" için Bayat Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, masa tenisi, parkur, uzun atlama, üç adım atlama, dart, yakan top, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, basketbolda şut, futbolda penaltı, bilek güreşi, satranç ve futbol branşlarında dereceye giren 163 sporcuya madalya ve ödüllerini verdi.

Bozkurtoğlu, törende yaptığı konuşmada, olimpiyatlara 32 kategoride 382 sporcunun katıldığını söyledi. Başarılı bir organizasyon yapıldığını dile getiren Bozkurtoğlu, müsabakalara katılan sporculara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ünlü ise olimpiyatları gelecek yıllarda da sürdürmeyi arzuladıklarını bildirdi.