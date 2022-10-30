Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi iş birliğiyle organize edilen "Bayat Olimpiyatları" için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, açılış töreninde olimpiyat ateşini yaktı.

Bozkurtoğlu, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Törende konuşmaların ardından Bayat Gençlik ve Spor Kulübü, halk oyunları gösterisi sundu.

Okçuluk atışlarıyla başlayan Bayat Olimpiyatları, 10 Kasım'a kadar masa tenisi, parkur, uzun atlama, üç adım atlama, dart, yakan top, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, basketbolda şut, futbolda penaltı, bilek güreşi, satranç ve futbol müsabakalarıyla devam edecek.