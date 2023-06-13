1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA İLİ / İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale

NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati

1 BARAK KÖYÜ 1490 58,71 TAM ARSA İMARSIZ 1.500,00 300,00 21.06.2023 09.30

2 ÇAYKÖY KÖYÜ 191 34 3.920,29 TAM BAHÇE İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 21.06.2023 09.40

3 ESKİALİBEY KÖYÜ 1654 10.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 200.000,00 40.000,00 21.06.2023 09.50

4 İSHAKLI KÖYÜ 1631 351,61 TAM ARSA İMARSIZ 9.000,00 1.800,00 21.06.2023 10.00

5 İSHAKLI KÖYÜ 1621 479,56 TAM ARSA İMARSIZ 12.000,00 2.400,00 21.06.2023 10.10

6 SAĞPAZAR KÖYÜ 140 17 550,51 TAM ARSA İMARSIZ 12.000,00 2.400,00 21.06.2023 10.20

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında gösterilen tarih ve saatte Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.