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İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantıları Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan toplantılar ile başladı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin değerlendirilmek üzere komisyona havale edilmesi ile başlayan toplantıda geçtiğimiz aylarda görevden alınan birim müdürleri ile ilgili tartışma da yaşandı.

İl Genel Meclisi’nde köylerin girişindeki yollardaki menfezlere büz konulması; ilimizdeki kadın sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları; şehit mezarlarının bakımı; sıcak havalarda böceklerle mücadele; orman vasfını kaybeden alanlarda gelir getirici çalışmalar; Alaca Hüseyin Gazi Türbesi’nin turizme kazandırılması; akraba evlilikleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve okulların eğitim-öğretim yılına hazır olup olmadığı yönündeki önergeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak görevden alınan müdürlerin uzun zamandır bu görevde olduğunu ve başarılı çalışmalara imza attığını ancak mental yorgunluk, iş heyecanları kalmaması ve kendilerini yenileyemedikleri için görevden alındığını dile getirdi. Recep Çıplak ayrıca toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Teftiş Kurulu raporu konusunda üyelere bilgi verdi.

12.5 MİLYON LİRALIK

KREDİ KULLANILACAK

Toplantıda daha sonra yüzde 85 oranında tamamlanan Bayat İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi’nin yarım kalan inşaatı için kredi kullanılması konusu görüşüldü. Recep Çıplak, Bayat Kunduzlu Göleti’nin tamamlanması ile içmesuyu ve arıtma tesisi inşaatına başlandığını belirterek arıtma tesisi ile ilgili istimlak sorunlarının çözüldüğünü, bugüne kadar 38.5 milyon TL borçlanıldığını ve 12.5 milyon TL ile tesisin tamamlanabileceğini vurguladı. Tesisin tamamlanması konusunda kredi kullanılması talebi komisyona havale edilmeden oybirliği ile kabul edildi.

Alaca Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden bir ödeneğin yol bakım ve onarımına aktarılması, Özel İdare’yi bir araç alınmasının onaylandığı toplantıda Hacıbey Köyü’ne kurulacak Güneş Enerji Santrali Nazım İmar Planı ile Uygulama Planı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

ATIK BERTARAF

MALİYETİ 700 TL

İlimiz Merkez ilçeye bağlı Balyakup Köyü’nde hazırlanan nazım imar planı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilirken, İl Özel İdaresi Çevre Komisyonu ve Kontrol Müdürlüğü’nce evsel katı atık toplama, taşıma, bertaraf maliyetinin 700 TL olarak belirlenmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporunu da Gürbüz Özel üyelerin bilgisine sundu.

Özel, konteyner başına mazot giderinin 213,7 TL, atık bertaraf maliyetinin 176.2 TL, konteyner başına personel maliyetinin 226,7 TL, konteyner başına kamyonların lastik maliyetinin 1.8 TL, kamyonların bakım onarım maliyetinin 0,4 TL ve beklenmeyen maliyetlerle birlikte 1 yılda konteyner başına evsel katı atık toplama, taşıma, bertaraf maliyetinin 700 TL olduğunu dile getirdi.

Toplantıda son olarak ise ilimizde masa tenisi sporuna yönelik faaliyetler konusunda Gençlik ve Spor Komisyonu’nun hazırladığı raporu Erdoğan Köroğlu üyelerin bilgisine sundu.