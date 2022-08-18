Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalara hız veren Bayat Belediyesi, alt yapısı tamamen yenilenen yolları, sokak ve caddelere parke taşı döşeyerek yeniden konforlu hale getiriyor.

Seçildiği günden itibaren halkın yararına çalışmalar gerçekleştiren ve vatandaşların sorunlarının tespiti noktasında önemli gayretler gösteren Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçe halkının da takdirini topluyor.

Başkan Ünlü, ilçede belediye tarafından yapımı devam eden asfalt, duvar, parke taşı, kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilçe halkı ile sohbet etti.

İlçeyi daha güzel hale getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Ünlü, vatandaşların başta sağlığını ve huzurunu düşündüklerini çalışmalara da bu doğrultuda devam ettiklerini söyledi.

Bayat’ın çehresini güzelleştirmek amacıyla önemli çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Ünlü, Kamiller Bostancı yoluna başlanılan asfalt serme çalışmalarını inceledi.

İlçe halkı ile olan samimiyeti neticesinde halkın sorunlarını direk olarak kendisine iletebildiğini ifade eden Ünlü, “Bayat ilçemizin sorunların ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Kamiller yolu asfalt ön çalışmalarını inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alarak işçilerimize kolaylıklar diledik. İlçemizin tatlı su çeşmelerine kaynak sağlayan Bostancı Su Deposunda, Yeni Mahalle Şehit Cemal Ünlü 3. Sokakta parke taşı döşeme ve Tepebayat Mahallesi Ömer Mülazım Caddesi’nde devam eden parke taşı yenileme çalışmalarını inceledik. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim. Hizmet için seçildiysem, durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet etmek zorundayız” dedi.

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokağı yenilediklerini kaydeden Başkan Ünlü, “Bu kapsamda tüm mahallelerde çalışmalar başlattık. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi adına gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle cadde ve sokaklarımızın daha güzel hale gelmesi adına büyük bir çalışma yapıyoruz. Gerek asfalt, gerekse de kilit parke çalışmalarıyla sokaklarımızı yeniliyoruz. Bu yenilemelerin sonucunda sokaklarımız çok daha güzel hale geliyor. Vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda ikamet etmeleri adına bu gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

