Geçtiğimiz günlerde Çorum-Osmancık Karayolu Bayat Gediği bölgesinde devam eden yol çalışmalarının yavaş ilerlemesi ile ilgili kendisine gelen şikayet üzerine bölgede inceleme yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, işi yürüten müteahhit firma yöneticilerini sert bir dille uyarmıştı. Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte yolda çalışmaların yavaş ilerlemesine, açılan yolda trafik akışının hem yolun bozukluğu hem de tozdan dolayı güçlükle sağlanıyor olmasına bizzat şahit olan Milletvekili Ceylan, “Vatandaşa eziyet çektirmeye hakkınız yok” diyerek firma yöneticilerini fırçalamıştı.

Çalışmaları yakından takip eden ve hızlandırılması için de girişimlerde bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, önceki gün İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile yol çalışmaları yerinde inceledi.

Müteahhit firma yöneticileriyle görüşen Ceylan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların hızlandırıldığını gören Milletvekili Ceylan, yolun biran önce bitirilerek daha sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılmasını istedi.

Çalışmaların hızlandırılması için ilave ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini anlatan Milletvekili Ceylan, Bayat Gediği bölgesinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle ciddi bir çalışmanın yapıldığını ifade ederken, çalışmaların ay sonuna kadar biteceğini vurguladı. Ekim ayıyla birlikte Bayat Gediğinde yolun düzleneceğini ve en kısa sürede de asfaltlanarak insanların huzurlu, rahat ve sıkıntısız bir şekilde ulaşımlarının sağlayacağı duruma gelineceğini anlatan Ceylan, yolun bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ceylan, Çorum’da devam eden tüm yol çalışmalarının da takipçisi olduklarını kaydetti.



