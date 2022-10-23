Duruma tepki gösteren Turan Yolu Dayanışma Derneği Abdullah Batum, “Buradan Belediye Başkanlığına sesleniyoruz; Eğer anıt yapımı için belli bir sayıda imza talebiniz varsa bildirin, istenilen sayıda imza toplamayı dernek olarak taahhüt ediyoruz. Şayet belediyenin böyle bir konu için ayıracak parası yoksa bütçesi yeterli değilse Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak Çorum halkı ile birlikte Kadeş Barış Meydanı'na böyle bir eseri yapmayı da taahhüt ediyoruz.” dedi.

Kadeş Barış Meydanı’na Atatürk Anıtı yapılması için imza kampanyası başlatan Turan Yolu Dayanışma Derneği’nin talebi reddedildi.

Duruma tepki gösteren Turan Yolu Dayanışma Derneği Abdullah Batum, “Buradan Belediye Başkanlığına sesleniyoruz; Eğer anıt yapımı için belli bir sayıda imza talebiniz varsa bildirin, istenilen sayıda imza toplamayı dernek olarak taahhüt ediyoruz. Şayet belediyenin böyle bir konu için ayıracak parası yoksa bütçesi yeterli değilse Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak Çorum halkı ile birlikte Kadeş Barış Meydanı'na böyle bir eseri yapmayı da taahhüt ediyoruz.” dedi.

Kadeş Barış Meydanı’nda konuyla ilgili basın açıklaması yapan Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum, 20 Ağustos’ta başlattıkları ve 3 gün süren imza kampanyasında topladıkları imza listesini Çorum Valiliği’ne sunduklarını Valiliğin dilekçe ve imza listesini Belediye’ye havale ettiğini ve Belediyeden meydana Atatürk Anıtı yapılması talebine ret yanıtı geldiğini söyledi.

Batum, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gönderilen dilekçeye istinaden derneğe “Kadeş Barış Meydanı'na Devletimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının yapılması talebiniz, Çorum'un 90 yıllık mevcut Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nı ve tarihi hafızasını atıl duruma düşüreceği için uygun bulunmamıştır." cevabı verdiğini söyledi.

‘TURAN KILIÇCIOĞLU STADI'NI NİÇİN YIKTINIZ?’

Taleplerinin ret edilmesine tepki gösteren Batum, “Burada belirtilen husus Yunus Emre Parkı'nda bulunan mevcut Atatürk Anıtı'nın ve Çorum'un hafızasının atıl duruma düşeceğinden bahisle dilekçemizde belirtilen talebimizin reddine karar verilmiştir. Buradan Çorum Belediyesi'ne ve kamuoyuna seslenmek istiyorum, eğer bahis konusu güzel şehrimiz Çorum'un tarihi hafızasını korumak ise, o zaman hepimizin hayatında çok büyük izler taşıyan Çorum Turan Kılıçcıoğlu Stadı'nı niçin yıktınız? Orası Çorum'un hafızasında bir yer edinmiyor muydu? Amacınız Çorum'un hafızasını korumak ise Ulu Camii yanında yer alan Ziraat Bankası'nı yıkma planınızdan vazgeçecek misiniz? Çorum'un tarihi hafızasından yıkılarak silinen birçok yapıtın olduğunun da farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu konuda Çorum Belediyesi'ni akabinde dilekçemize cevap veren park ve bahçeler müdürlüğünü ciddiyete davet ediyorum. Dilekçemize verilen cevabın hiçbir tutarlı yanının olmadığı aşikardır.” dedi.

‘Bizim talebimizde mevcut anıtın yıkılması diye bir ibaremiz mi var?’ diye soran Batum, niçin atıl duruma düşeceğinin anlaşılır olmadığını kaydetti. Devasa bir anıt istemediklerini vurgulayan Batum, şöyle devam etti: “Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını temsil eden, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir kabartma, bir röylef bir büst olabilir. Şu an Çorum'da, etkinliklerin, törenlerin, gösterilerin yapıldığı Kadeş Barış Meydanı'nda Atatürk ile ilgili hiçbir emarenin olmaması abesle iştigal değil midir? Bir ilde bayram kutlamalarının yapıldığı yerde Atatürk olmaz mı? İnsan yoğunluğunun her geçen gün arttığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı, sergilerin yer aldığı meydanda Atatürk ile ilgili bir yapıtın yer alması nasıl olurda mevcut anıtı atıl duruma düşürebilir?”

‘BÜTÇENİZ YOKSA BİZ YAPALIM’

Batum, Meydana Atatürk Anıtı veya Atatürk'le ilgili bir röylef veya bir kabartma yahut bir büstün çok yakışacağını söyledi. İnsanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının unutulmaması, hatırlanması, değerlerinin anlaşılarak minnet duygusuyla gelecek nesillere aktarılması olduğunun altını çizen Batum, şu ifadelere yer verdi: “Buradan Belediye Başkanlığına sesleniyoruz; Eğer anıt yapımı için belli bir sayıda imza talebiniz varsa bildirin, istenilen sayıda imza toplamayı dernek olarak taahhüt ediyoruz. Şayet belediyenin böyle bir konu için ayıracak parası yoksa bütçesi yeterli değilse Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak Çorum halkı ile birlikte Kadeş Barış Meydanı'na böyle bir eseri yapmayı da taahhüt ediyoruz.”