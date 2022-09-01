Kütahya’da düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Çocuklar Muay Tai (Tayland boksu) Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Gençlik Akademi sporcuları 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük madalyası kazandılar.

Yurt genelinden 800 civarında sporcunun katıldığı şampiyonada, antrenör Şahin Güler nezaretinde, Gençlik Akademi spor Kulübü adına Çorum’u temsil eden sporculardan Battal Can Bilan, yıldız erkekler 48 kiloda, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız kızlar 63 kiloda ringe çıkan Elanur Akça finalde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ederken, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız erkekler 32 kiloda mücadele eden Umut Semirci de madalya maçını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

