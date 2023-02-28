2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 5 Mart’ta deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada antrenmanlarını sürdüren Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü 1.Lig lideri Samsunspor’la depremzedeler yararına organize edilen dostluk maçında karşılaşırken, Pazar günü yapılan antrenmandan sonra takıma 1 günlük izin verilmişti. İzin sonrası 10.30’da tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, 12.00’de ise topbaşı yaptılar.

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanına, tedavisi süren Ozan Sol dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman, yenileme çalışması içerikli pas idmanıyla devam etti. Teknik direktör Tahsin Tam, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptırdı.

Lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından 5 Mart’ta Batman Petrolspor maçıyla birlikte şampiyonluk maratonundaki mücadelesini sürdürecek olan zirve ortağı Çorum FK, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Tahsin Tam tüm oyun planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, zorlu maç öncesi Ozan Sol dışında eksik bulunmazken, hazırlıklar devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

