Aybüke Banu Şimşek’ten bronz madalya Aybüke Banu Şimşek’ten bronz madalya

Geçtiğimiz Cumartesi günü, 1.Lig ekibi Samsunspor’la depremzedeler yararına dostluk maçında karşılaşan Çorum FK, Pazar günü yaptığı yenileme antrenmanından sonra dünü izinli olarak geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım, 1 günlük iznin ardından bugün saat 10.30’da tesislerde toplanacak olup, 12.00’de yapacağı antrenmanla da Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Yaklaşık 1 aylık aranın ardından ilk resmi maçını Batman Petrolspor’la oynayacak olan Çorum FK, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek, galibiyet serisini 3 maça çıkartmayı hedefliyor. 
Çorum FK’da, Batman Petrolspor maçı öncesinde Ozan Sol’un sakatlığı sürerken, MR’ı çekilen Hurşit Taşçı’nın durumu ise bugün netlik kazanacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 