Geçtiğimiz Cumartesi günü, 1.Lig ekibi Samsunspor’la depremzedeler yararına dostluk maçında karşılaşan Çorum FK, Pazar günü yaptığı yenileme antrenmanından sonra dünü izinli olarak geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım, 1 günlük iznin ardından bugün saat 10.30’da tesislerde toplanacak olup, 12.00’de yapacağı antrenmanla da Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından ilk resmi maçını Batman Petrolspor’la oynayacak olan Çorum FK, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek, galibiyet serisini 3 maça çıkartmayı hedefliyor.

Çorum FK’da, Batman Petrolspor maçı öncesinde Ozan Sol’un sakatlığı sürerken, MR’ı çekilen Hurşit Taşçı’nın durumu ise bugün netlik kazanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

