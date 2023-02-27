6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde zarar gören depremzedeler yararına organize edilen dostluk maçı, Batman Şehir Stadı’nda oynandı. Hakem triosu ve iki takım oyuncuları sahaya “Milletimizin başı sağ olsun. Acınız acımızdır” yazılı pankartla çıktı.

Dakikalar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı.

Karşılaşma, ilk depremin gerçekleştiği saati temsilen 4’üncü dakika 17’nci saniyede bir süre durduruldu. Bu sırada taraftarlar depremzedeler için sahaya aktı ve berelerini attı.

Batman Petrolspor, kendi açısından Çorum FK maçının provası niteliğini de taşıyan maçın 31.dakikasında İlter Ayyıldız’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Siirt ekibi 8 dakika sonra Oğuzhan Birben’le beraberliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında iki takım da önemli gol fırsatları yakalarken, uzatma dakikalarında, eski Çorum FK’lı Mahsun Çapkan’la bir gol daha bulan Batman Petrolspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçla ilgili elde edilen yaklaşık 300 bin liranın depremzedelere yardım için bağışlanacağı açıklandı.

(Hüseyin AŞKIN)

