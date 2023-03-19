Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Çorum İl Başkanlığına atanan Av. Murat Günay'a hayırlı olsun ziyaretlerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.

Hayırlı olsuna gelen, çiçek gönderen veya çiçek yerine AFAD’a bağış yapan dostlarına teşekkür eden Günay, birlik ve beraberlik içerisinde Çorum için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“ADAY ADAYI SAYISI 40’IN ÜZERİNDE”

Devam eden aday adaylık başvuru sürecine rağmen şu ana kadar 40’ın üzerinde başvuru aldıklarını belirten Başkan Günay, “2023 seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için çok önemli. Türkiye yüzyılına damga vuracak bu seçimin ülkemiz, milletimiz, partimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, başvurusu süresinin 22 Mart Çarşamba günü akşamına kadar uzatıldığını tekrar hatırlattı.

“BAŞVURULARDA REKOR KIRACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Başvurularda rekor kıracak sayıya ulaşacaklarına inancının tam olduğuna vurgu yapan Başkan Günay, başvuru tarihinin bitimine kadar olan sürede rekor bir başvuru beklediklerinin altını çizdi. (Haber Merkezi)

